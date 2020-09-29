Фехтовальщик из Саратова Константин Лоханов женился на дочери президента Олимпийского комитета

Фото из Instagram Федерации фехтования России

Четырехкратный победитель мировых первенств среди юниоров по фехтованию на саблях, саратовец Константин Лоханов женился.

Его избранницей стала двукратная чемпионка мира по фехтованию на саблях, дочь президента Олимпийского комитета России София Позднякова.

С созданием семьи спортсменов поздравили в официальном аккаунте Федерации фехтования России в соцсети Instagram.

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