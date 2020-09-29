«Гранта» попала под локомотив в Энгельсе

Локомотив въехал в легковушку. Фото "ЧП-Саратов"

Вечером 28 сентября в Энгельсе Саратовской области автомобиль «Лада Гранта» въехал под локомотив.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, авария произошла в 19:45 на переезде перегона Покровск — Третий километр.

- Водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся тепловозом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, — отметили в ПривЖД.

Автомобилист остался жив. По одной из версий, машина могла заглохнуть на рельсах.

На движение поездов авария не повлияла.

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