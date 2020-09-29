Прожженного наркомана с «синтетикой» поймали на Шелковичной улице в Саратове

В отношении 27-летнего саратовца возбуждено очередное уголовное дело за хранение наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 22 июля мужчина забрал в доме на Шелковичной улице дозу синтетики, приобретенную через интернет.

В тот же день его задержали правоохранители, изъяли 2,88 грамма вещества.

Злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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