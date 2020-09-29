Депутаты предложили создать госпрограмму защиты исторического наследия Саратова

Заседание по созданию градозащитного общественного совета при Саратовской областной думе состоялось 29 сентября. В регпарламенте собрались депутаты, общественники, журналисты, краеведы, блогеры.

- Сегодня есть политическая воля по созданию совета, мы видим, какая должна быть структура. Важно развивать институты наследия, ведь уникальность городов стирается, — открыл встречу депутат Алексей Наумов.

- Необходимость совета возникла несколько лет назад, когда решения стали принимать не люди, а чиновники, аффилированные бизнесменам. Нужна структура, на которую будут обращать внимание. Мы знаем тех, кто уничтожает город. Чем быстрее будет создан совет, тем будет лучше, — сказал журналист и общественник Алексей Голицын

Участники отметили, что совет первое время будет пока набирать силы, на сайте облдумы необходимо создать отдельную страничку, посвященную ему. В любом случае орган будет иметь возможность лишь давать рекомендации.

- Города здесь нет, властям Саратова это не интересно, но есть общественники, которые болеют за город. Есть люди, которые разрушают город ради денег, но они при этом ничего противозаконного не делают. Нужно добиваться принятия госпрограммы защиты культурного исторического наследия Саратова. Чиновничий аппарат понимает лишь язык госпрограмм, поэтому такая необходима. Чиновник видит эту программу, и он не может ее не исполнить, чтобы ему по башке не настучали. Так и нужно делать, — сказал депутат Дмитрий Чернышевский.