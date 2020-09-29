Заводской район Саратова проведет день без воды

Сегодня, 29 сентября, без воды остались несколько улиц в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попала Крымская улица, 3, 5, 7, Крымский тупик, 1а, 1Б, 3а, Крымский проезд, 4, 6, Энтузиастов, 60, 62.

Водоснабжения не будет ориентировочно до 15:00.

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