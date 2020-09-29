В центре Саратова пожарные тушат частный дом

В центре Саратова произошел пожар. Фото из соцсети

В Кировском районе Саратова сегодня утром, 29 сентября, произошел пожар.

- На Вольской, 74 при строительстве загорелась кровля на площади 5x3 метра, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Три единицы техники продолжают работать на месте. На пожаре никто не пострадал.

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