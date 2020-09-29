Лесной пожар в Лысогорском районе потушен

Лесной пожар ликвидирован Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Лесной пожар в Лысогорском районе Саратовской области ликвидирован.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии, локализация возгорания зафиксирована около 20 часов вчера, 28 сентября, а ликвидация – в 08:15 сегодня, 29 сентября.

- Площадь возгорания составила около 60 гектаров. До населенного пункта огонь не допустили, – рассказал Денис Трошин, первый заместитель начальника управления лесного хозяйства.

Кроме того, идут завершающие работы по ликвидации лесного пожара в Аткарском районе. На площади около 1,5 гектара идет тление валежника. Огонь локализован и не распространяется. Специалисты министерства предполагают, что в скором времени возгорание будет полностью потушен.

Вчера бушевали лесные пожары в Базарно-Карабулакском и Новобурасском районе. Площадь была небольшая, менее гектара в общей сложности. Оба были ликвидированы в течение дня.

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