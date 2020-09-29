В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека

Число зараженных за сутки составило 102 человека
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратовской области на утро 29 сентября зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, большинство из них в областном центре — 54 случая.
Еще десять заболевших зарегистрировано в Энгельсском районе, девять — в Балаковском.
Среди новых случаев — шесть детей до 18 лет.
Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составляет 15 381 человек. Выздоровели за сутки 83 человека, а всего — 10 255 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.