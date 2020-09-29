В Саратове на два дня закрывают железнодорожный переезд

В связи с ремонтными работами с 21:00 29 сентября до 6:00 3 сентября, а также с 21:00 30 сентября до 6:00 1 октября закрывают проезд для транспорта через железнодорожный переезд в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет об участке на 3-м км перегона Саратов-3 — Князевка.

Объехать участок можно по Пензенской улице в Заводском районе Саратова.

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