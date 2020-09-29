Под Саратовом подросток украл телефон бабушки приятеля

За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, в отношении 14-летнего парня из Красноармейского района Саратовской области возбудили уголовное дело.

- Следствие считает, что подросток в гостях у своего приятеля приметил телефон Honor, принадлежащий бабушке товарища. Юноша 7 сентября 2020 года пришел к другу в гости, но того не оказалось дома. Тогда он сорвал навесной замок на входной двери из похитил из жилища тот самый мобильник за 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Хозяева дома пошли в полицию, которая нашла смартфон дома у парня.

Расследование продолжается.

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