Режим ЧС введен в Лысогорском районе

Лесной пожар в Лысогорском районе Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области был введен режим ЧС из-за лесного пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на место выезжали 17 единиц техники, 96 человек.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям был введен режим ЧС в районе.

Известно, что пожар низовой, огонь охватил лиственный лес, но угрозы населенным пунктам нет. В 20:30 возгорание удалось локализовать, но в готовности находятся три пожарных расчета, которые не должны допустить приближения огня к населенному пункту.

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