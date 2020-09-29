Режим ЧС введен в Лысогорском районе

Лесной пожар в Лысогорском районе
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Лысогорском районе Саратовской области был введен режим ЧС из-за лесного пожара.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на место выезжали 17 единиц техники, 96 человек.
По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям был введен режим ЧС в районе.
Известно, что пожар низовой, огонь охватил лиственный лес, но угрозы населенным пунктам нет. В 20:30 возгорание удалось локализовать, но в готовности находятся три пожарных расчета, которые не должны допустить приближения огня к населенному пункту.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.