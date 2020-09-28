Водитель междугороднего автобуса в Саратове устроил массовую аварию

В Саратове сегодня утром, 28 сентября, водитель междугороднего автобуса учинил массовую аварию.

- В 09:50 напротив дома №62/66 по улице Астраханская 44-летний мужчина за рулем Mercedes по маршруту Саратов — Ершов нарушил правила проезда перекрестков и врезался в УАЗ-390945 и «Ладу Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В больницу госпитализировали 52-летнего водителя УАЗика и его 63-летнюю пассажирку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.