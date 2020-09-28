На кольце «десятки» в Саратове убрали пешеходный переход

В Ленинском районе Саратова, на кольце троллейбуса №10 убрали пешеходный переход.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, технический совет администрации решил демонтировать знаки, а зеленую зону оградить, а также установить там забор на следующей неделе.

Это сделано якобы для безопасности дорожного движения и уменьшения травматизма граждан при пересечении дороги.

- Пешеходный переход для пересечения проспекта Строителей установили в створе сквера Строителей от ТЦ «Кольцо», многоквартирного дома № 88, мимо входа в сквер Строителей, и далее на противоположную сторону через островок безопасности к магазину запчастей, — отметили в мэрии.

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