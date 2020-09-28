Валерий Радаев сделал заявление о Балаковской агломерации

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал идею создания Балаковской агломерации.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев напомнил, что соответствующее предложение выдвинул председатель правительства Вячеслав Володин.

- Считаю, что предложение Вячеслава Викторовича Володина о создании Балаковской агломерации исключительно актуальное. Несколько районов смогут объединить ресурсы для решения многих задач. Участие в федеральных программах позволит привлечь дополнительные средства для строительства инфраструктурных объектов, модернизации коммунального хозяйства, благоустройства территорий, – отметил губернатор.

Он назвал проект агломерации точкой роста, как социального так и экономического. По мнению Валерия Радаева, он даст «огромное преимущество для комплексного развития территорий». Губернатор привел в пример Саратовскую агломерацию, которая позволила войти в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор дал поручение председателю правительства Александру Стрелюхину создать рабочую группу по организации агломерации. При этом следует учесть интересы всех районов, которые в нее войдут.

- Еще раз хочу подчеркнуть значимость формата агломерации, как стратегически важного, открывающего большие перспективы развития муниципалитетов. В числе главных ориентиров – создание новых рабочих мест, улучшение социальной сферы, транспортной доступности, повышение уровня жизни людей, – заявил Валерий Радаев.

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