На восемь дней в центре Саратова перекроют улицу

В центре Саратова на восемь дней перекроют улицу для проезда.

- Движение по улице Мичурина между Радищева и Провиантской будет закрыто с 10:00 29 сентября до 20:00 6 октября, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».

Причиной ограничения проезда стала реконструкция внутриквартального трубопровода.

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