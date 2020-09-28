На восемь дней в центре Саратова перекроют улицу

В центре Саратова на восемь дней перекроют улицу для проезда.
- Движение по улице Мичурина между Радищева и Провиантской будет закрыто с 10:00 29 сентября до 20:00 6 октября, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».
Причиной ограничения проезда стала реконструкция внутриквартального трубопровода.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.