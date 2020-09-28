Известны адреса продажи транспортной карты на проезд в электротранспорте Саратова

Стали известны адреса продажи новой транспортной карты «Поехали», которая будет действовать в трамваях и троллейбусах Саратова.

Как сообщили в профильной группе электротранспорта, ее стоимость, помимо денег на оплату проезда, составит 100 рублей. Приобрести ее можно с завтрашнего дня, 29 сентября.

Известны четыре пункта:

- в кассах Управления на Большой Казачьей, 110

- в киоске у диспетчерской «Детский парк»,

- в киоске у троллейбусной диспетчерской «площадь Орджоникидзе»,

- в окне здания диспетчерской «6-я Дачная» со стороны остановки трамваев №№4 и 6

Стоит отметить, что действовать карта начнет с 1 октября. Именно с этой даты до 31 декабря депутаты гордумы согласовали новые тарифы. Например, стоимость одного пересадочного проездного билета на две поездки в течение 90 минут составит 32 рубля, на пять поездок за пять дней — 100 рублей и так далее.

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