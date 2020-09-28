Саратовец перевел мошеннику из соцсети 100 тысяч рублей залога за авто

В Кировском районе Саратова на уловки мошенников попался 26-летний местный житель.

- По его словам, в одной из соцсетей он нашел объявление о продаже автомобиля, связался с продавцом. Вскоре ему позвонил неизвестный и предложил встретиться, обговорив сумму сделки, они договорились о предоплате в 100 тыс. рублей. Мужчина перевел указанную сумму на банковский счет, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Когда незнакомец перестал выходить на связь, обманутый саратовец пошел в полицию.

Правоохранители возбудили дело и просят горожан не переводить деньги за товар, не убедившись в добросовестности продавца.

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