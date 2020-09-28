В Саратове мошенники прикинулись газовиками и выманили 200 тыс. рублей

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех человек, обвиняемых в краже и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С 20 декабря 2019 по 13 июня 2020 года они заходили к пожилым гражданам, говорили, что собираются проверить газовое оборудование.

Граждане лишились из-за них почти 200 тыс. рублей.

Один из обвиняемых под предлогом приобретения комплектующих к газовому оборудованию взял у потерпевшей 5 тыс. рублей и обещал вернуть сдачу. Мужчина купил что надо, а 3,8 тыс. рублей забрал себе.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Саратова.

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