За неделю саратовские спасатели вскрыли 19 дверей

Спасатели помогли запертым в помещении людям. Фото Саратовской городской службы спасения

За неделю с 21 по 27 сентября саратовские городские спасатели выезжали по вызовам 47 раз.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, значительная часть вызовов — 19 — была связана с открытием дверей.

Еще 13 раз спасатели выезжали на помощь людям, запертым в помещениях.

Один вызов был на предотвращение пожара из-за оставленных без присмотра газовых приборов, два выезда — для совместных работ с полицией. За неделю спасателям удалось помочь 17 пострадавшим, в том числе пятерым детям. Один человек был найден погибшим.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.