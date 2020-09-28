На семи улицах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 28 сентября, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на Производственной, 44 и 44Б, Блинова, 1, Шехурдина, 34, 36, 36а, 38, проспекте Строителей, 2, Куприянова, 12а и 14а и Центральной.

До 06:00 29 сентября отключили воду на Студеной, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

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