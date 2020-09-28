За рухнувший на парня с девушкой тополь посадили директора УК в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор директору управляющей компании, по чьей вине человек получил серьезную травму.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 27 июня 2019 года на улице Одесская.

Установлено, что около полуночи во дворе дома на Одесской ветка тополя рухнула на стоящих 25-летнего мужчину и его 19-летнюю спутницу. Они были госпитализированы. У молодого человека оказался компрессионно-оскольчатый перелом поясничного позвонка. А у девушки — закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, закрытые переломы лонной и седалищной костей, закрытый перелом левой лопатки без смещения отломков, компрессионный неосложненный перелом грудных и поясничных позвонков и ряд других повреждений.

Виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, признан директор УК, обслуживающей дом. Так как было установлено, что 17-метровый тополь был почти на треть высохшим. При этом ранее уже были случаи падения ветвей.

Директора УК приговорили к трем годам условно и штрафу в сумме 300 тыс. рублей. Также удовлетворен иск потерпевшей стороны.

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