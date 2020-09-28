У фирмы по строительству автодорог под Саратовом арестовали «КамАЗ» за долги

В Лысогорском районе Саратовской области у фирмы по строительству автомобильных дорог арестовали «КамАЗ».

- На юридическое лицо возбудили исполнительное производство за долг по налогам на сумму около 250 тыс. рублей. Однако и после этого организация не стала погашать его. Сначала приставы вынесли запрет на регистрационных действий в отношении грузовика 1996 года выпуска, а когда и это не помогло — арестовали, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Если фирма не отдаст деньги по налогам, транспорт продадут.

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