Панков поздравил балаковскую «Турбину» с победой в чемпионате России

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил балаковскую «Турбину» с победой в чемпионате России по спидвею.

- Земляки-балаковцы снова радуют спортивными победами. Балаковская «Турбина» досрочно стала чемпионом России по спидвею. Всегда с удовольствием болею за ребят. Не раз был на стадионе «Труд» в Балаково, где они тренируются и выступают. Он в числе тех спортивных объектов, которые были модернизированы по проектам Вячеслава Володина. Как и стадионы «Корд» и «Энергия», спорткомплекс «Альбатрос». И конечно, условия для спидвеистов там созданы мирового уровня. А упорство и воля к победе наших спортсменов помогают творить чудеса. Поздравляю ребят с победой, желаю достижения новых спортивных высот, — пишет Панков.

Несмотря на то, что гонки продолжатся до середины октября, по очкам обогнать балаковских гонщиков не сможет уже никто. Всего в чемпионате выступают четыре команды.