За прошедшие выходные и пятницу ГИБДД в Саратове поймала девять пьяных водителей

ГИБДД по Саратова подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила с 25 по 27 сентября.

- В течение рейда в вечернее и ночное время выявили девять пьяных шоферов, трех, которые отказались проходить медосвидетельствование на опьянение, еще один на момент задержания был лишен водительских прав, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав до двух лет и штраф 30 тыс. рублей, повторное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность.

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