У посетителя бара на Театральной площади украли телефон

Во Фрунзенском районе Саратова полиция задержала мужчину по подозрению в краже телефона.

- В отдел днем 24 сентября обратился 28-летний мужчина с заявлением о краже смартфона Xiaomi за 10,5 тыс. рублей. Преступление произошло в период с 20:00 до 23:00 20 сентября, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция возбудила дело и в рамках оперативно-розыскных мероприятий поймала 27-летнего мужчину. Ранее не судимый гражданин признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.

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