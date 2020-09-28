В понедельник вечером в Саратов приедут еще семь троллейбусов из Москвы

Фото пресс-службы мэрии

В Ленинском депо в Саратове находится 57 троллейбусов, прибывших из Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, к вечеру понедельника, 28 сентября, ожидается прибытие еще семи единиц.

Весь транспорт из Москвы дезинфицируют и проводят повторный технический осмотр.

Напомним, троллейбусы выделили Саратову при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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