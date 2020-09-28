В столкновении Volkswagen пострадали двое мужчин

Вчера, 27 сентября, в 12:30 напротив дома №2 на 6-м Соколовогорском проезде в Саратове случилась авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, 50-летний водитель Volkswagen Touareg влетел в Volkswagen Jetta под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир из салона второго авто госпитализированы.
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