В Балакове рецидивист отобрал у женщины сумку с деньгами

Полиция раскрыла грабеж, который произошел 27 сентября в 16:30 у дома №37 на улице 30 лет Победы в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный отобрал у 58-летней местной жительницы сумку, где лежали документы и 4 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего рецидивиста, у него изъяли все, кроме денег.

На злоумышленника завели уголовное дело.

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