Сегодня в ночь в Заводском районе закроют железнодорожный переезд

В Заводском районе Саратова сегодня вечером перекроют железнодорожный переезд.

- С 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября будет закрыто движение на 6-м км станции Примыкание — пересечение с 5-м Динамовским проездом, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Горожанам напомнили, что объехать закрытый переезд можно на 5-м км перегона Саратов-3 — Примыкание — на пересечении с Ново-Астраханским шоссе.

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