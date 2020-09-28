Житель Саратова раскаялся в убийстве сожительницы

В Заводском районе Саратова 40-летнего мужчину обвинили в убийстве сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в доме на Ново-Астраханском шоссе.

По версии следствия, вечером 23 сентября мужчина поссорился с 36-летней сожительницей на почве ревности. Он ударил ее ножом в живот, что и стало причиной смерти женщины. После этого злоумышленник вызвал скорую помощь и полицию.

Впоследствии мужчина признал вину и раскаялся. Расследование продолжается.

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