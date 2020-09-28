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Когда саратовцев ожидают магнитные бури: метеозависимым приготовиться

Заключение дали специалисты
Дарья Вострикова
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Завтра предстоит трудный день для метеозависимых людей.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщают, что уже сегодня магнитосфера будет возбужденной, а завтра, 29 сентября, возможны слабые магнитные бури уровня G1.

Геомагнитное поле будет неустойчивым.

Буря может также спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем.

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