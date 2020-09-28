В Саратовской области за сутки 103 человека заразились коронавирусом.

По данным на 28 сентября, общее количество инфицированных составило 15 279, а выздоровевших — 10 172. За сутки вылечились 53 человека.

По области случаи распределились так: Саратов — 48, Энгельсский район — десять, Балаковский — восемь, Балашовский — четыре, Вольский — три, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Ершовский, Краснокутский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Питерский, Пугачевский, Ртищевский и Федоровский — по два, Александрово-Гайский, Озинский, Перелюбский, Саратовский, Советский и Турковский — по одному.

Среди заболевших 67 — с неустановленным источником заражения, 36 — контактные.

Из 103 зараженных у 44 коронавирус протекает с пневмонией, у 16 — с признаками ОРВИ, у 43 — бессимптомно.

За сутки заразились шесть детей до 14 лет, один в возрасте 15–17 лет. Больше всего выявили заболевших людей старше 60 — 45.

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