В Балакове родители юного воришки заплатят штраф за его кражу

В Балакове Саратовской области осудили 14-летнего парня. Его признали виновным в краже с банковского счета.

- Подросток с мамой и ее знакомой 28 марта 2020 года находился возле парка в селе Натальино. Приятельница матери решила угостить мальчика мороженым, дала свою карту и сообщила PIN-код, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Юноша решил воспользоваться случаем и снял в банкомате 8 тыс. рублей. Владелица денег обнаружила хищение и пошла в полицию. Там злоумышленника вычислили.

Свою вину подросток признал. Суд назначил его родителям штраф 10 тыс. рублей.

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