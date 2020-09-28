Александр Фатов проведет прямую линию

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Завтра, 29 сентября, пройдет прямая линия временно исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области полковника полиции Александра Фатова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции, задать свой вопрос можно будет с 10:00 до 11:00.
Прием звонков будет идти по телефону 8 (8452) 24-40-99.
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