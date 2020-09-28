Во время пьянки в Саратове мужчина зарезал своего зятя

Мужчина нанес зятю четыре удара ножом в шею
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вынесен приговор 58-летнему жителю Ленинского района Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.
Преступление было совершено вечером 1 июня. Установлено, что мужчина вместе с 41-летним зятем распивали алкоголь у того в квартире дома на улице Одесская.
Мужчина обвинил зятя в том, что он пьянствует и не обеспечивает его дочь. Возникла ссора, которая переросла в драку. Тесть четыре раза ударил родственника кулаком по лицу, а потом — четыре раза ножом в шею.
Злоумышленник был задержан по горячим следам и во всем сознался.
Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на десять лет.
На следствии гражданин сознался в преступлении
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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