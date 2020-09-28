Во время пьянки в Саратове мужчина зарезал своего зятя

Мужчина нанес зятю четыре удара ножом в шею Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор 58-летнему жителю Ленинского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Преступление было совершено вечером 1 июня. Установлено, что мужчина вместе с 41-летним зятем распивали алкоголь у того в квартире дома на улице Одесская.

Мужчина обвинил зятя в том, что он пьянствует и не обеспечивает его дочь. Возникла ссора, которая переросла в драку. Тесть четыре раза ударил родственника кулаком по лицу, а потом — четыре раза ножом в шею.

Злоумышленник был задержан по горячим следам и во всем сознался.

Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на десять лет.

На следствии гражданин сознался в преступлении Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.