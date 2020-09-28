ДТП трех автомобилей привело к жуткой пробке на выезде из Энгельса

На выезде из Энгельса образовались пробки
В Энгельсе Саратовской области сегодня утром, 28 сентября, случилось ДТП.
- В 08:01 у АЗС «Торэко» на улице Лесозаводская столкнулись три «Лады»: «Гранта», «Калина», «Ларгус», — рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Энгельса.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, но она привела к сильнейшим пробкам. По сообщениям очевидцев, выезд из Энгельса оказался буквально заблокирован.
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