Мужчина сгорел на веранде своего дома в Ровенском районе

В Ровенском районе Саратовской области на пожаре погиб 61-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла утром 26 сентября в селе Чкаловское.
Пожар в частном доме заметили соседи. Пожарные справились с огнем, а после этого нашли на веранде тело хозяина дома с сильными ожогами.
Начата проверка. Следователи установили, что в доме не было газа и электричества. При этом пожар начался на кухне. Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.
После проверки будет принято процессуальное решение.
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