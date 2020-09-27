Володин заявил о создании Балаковской агломерации

Вячеслав Володин

В инстаграм-аккуаунте своих сторонников в Саратовской области председатель ГД РФ Вячеслав Володин разместил видео, в котором призвал местные власти к созданию Балаковской агломерации, по примеру Саратовской.

- Создав Саратовскую агломерацию, мы сейчас получаем большие федеральные ресурсы, участвуем в проектах. И вот все то, что делается в плане восстановления и ремонта дорог, - за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». То, что городу Энгельсу выделено в этом году 600 млн, также в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Объездная вокруг города Саратова, дороги в Саратовском районе - всё в рамках Саратовской агломерации.

Если создать Балаковскую агломерацию, - я считаю, это надо делать как можно быстрее, - мы сможем участвовать более активно во многих федеральных программах. Это коснется решения проблем строительства дорог, другой инфраструктуры Балакова и Балаковского района, Вольска, Вольского района, Хвалынска, Хвалынского района, Духовницкого района, Краснопартизанского района. Потому что по параметрам эти районы можно рассмотреть на предмет объединения в рамках Балаковской агломерации. А затем это послужит дополнительным аргументом для того, чтобы провести реконструкцию дороги Саратов-Балаково, которую надо расширять, делать ее 4-полосной, с освещением, с тем чтобы крупные агломерации были соединены. Ну и конечно, появление аэропорта также внесет свою лепту в развитие этой территории. Вот вам конкретный пример, что можно сделать и что точно даст положительный результат, - заявил Вячеслав Володин.