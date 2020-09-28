Последняя неделя сентября в Саратове начнется погожим понедельником

В Саратове будет погожий понедельник
Фото: Екатерина Семенова
В понедельник 28 сентября в Саратовской области сохранится достаточно теплая и сухая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра не прогнозируют дождей.
Облачность будет переменной, ветер восточный и юго-восточный с порывами до 13 м/с.
Днем столбик термометра покажет +17... +22 градуса.
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