Последняя неделя сентября в Саратове начнется погожим понедельником

В Саратове будет погожий понедельник Фото: Екатерина Семенова

В понедельник 28 сентября в Саратовской области сохранится достаточно теплая и сухая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра не прогнозируют дождей.

Облачность будет переменной, ветер восточный и юго-восточный с порывами до 13 м/с.

Днем столбик термометра покажет +17... +22 градуса.

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