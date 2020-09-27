На саратовских вокзалах начали ловить пассажиров без масок

Пассажиров заставляют надеть маски

В Саратове идут проверки соблюдения масочного режима.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, очередной рейд состоялся 26 сентября. Он прошел вместе с представителями администрации города и полицией.

Чиновники во главе с и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Иваном Козаченко побывали в местах массового скопления людей в Мирном переулке, на железнодорожном и автовокзалах. Проверяющие следили не только за водителями, которые обязаны быть в масках на работе, но и за пассажирами.

Полиция проверила водителей автобусов

По мнению Ивана Козаченко, граждане потеряли бдительность и осторожность, пренебрегают масками. В итоге заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается.

- При себе имеют маски практически все, но держат их в в сумках и карманах. Когда говоришь о том, что нужно носить маску, пассажиры их показывают. Мы видим, едва ли их носят в транспорте половина. Гораздо меньше. А ведь это здоровье. Жаль, что не все это понимают! — отметил он.

Так, на Привокзальной площади были выявлены три водителя, которые нарушили масочный режим. На всех составлены протоколы. После этого все следующие проверенные водители оказались в масках. Проверяющие предположили, что их предупредили по сарафанному радио.

На нарушителей составили протоколы

Водители на саратовском автовокзале также оказались в масках, а кондукторы пропускали пассажиров в салон также только в средствах защиты.

Иван Козаченко предупредил, что такие рейды были и будут регулярными. Так что лучше не надеяться на авось, а соблюдать масочный режим.

Одновременно рейды проводятся в других населенных пунктах региона.

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