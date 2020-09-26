Балаковская «Турбина» обыграла «Мега-Ладу»

Вчера, 25 сентября, в Тольятти прошла гонка спидвейщиков балаковской «Турбины» и местной «Мега-Лады» в рамках командного чемпионата России.

Гости поля вели с первого заезда, а в шестом отличились Александр Кайбушев и Владимир Бородулин, который набрал 15 очков из 18 возможных.

Встреча закончилась со счетом 48:44 в пользу балаковцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.