Володин назвал виновных в затягивании строительства приюта для животных

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о строительстве приюта для животных в Заводском районе Саратова. Видеозапись обращения появилась в группе его сторонников в соцсети Instagram.

- Из-за неэффективности работы заказчика его не смогли начать строить вовремя. Сейчас объявлен вторично конкурс, он должен завершиться в ближайшее время и подрядчик, кто выиграет, начнет работы. Надеюсь, что там будет ветеринарная клиника, где будут помогать не только тем, кто будет в приюте, но и животным, которых будут привозить со всего города, — отметил он.

По мнению Вячеслава Володина, было бы правильно, чтобы такие учреждения появились в ряде других районов города.

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