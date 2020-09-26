Под Саратовом ВАЗ влетел в бетонный блок: пострадала девушка

Фото ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 25 сентября, в 19:30 на 449 км трассы Р-208 в Федоровском районе 23-летний водитель ВАЗ-2114 влетел в бетонный блок.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, молодой человек ехал из Энгельса в Ершов.
Пострадала 19-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали с травмами.
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