Под Саратовом ВАЗ влетел в бетонный блок: пострадала девушка

Фото ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 25 сентября, в 19:30 на 449 км трассы Р-208 в Федоровском районе 23-летний водитель ВАЗ-2114 влетел в бетонный блок.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, молодой человек ехал из Энгельса в Ершов.

Пострадала 19-летняя пассажирка легковушки, ее госпитализировали с травмами.

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