В Саратовской области закончилась вакцина против гриппа

На сегодняшнем заседании оперативного штаба руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала об ухудшении ситуации по заболеваемости инфекциями в Саратовской области.

За последнюю неделю зарегистрировано 3,6 тыс. случаев пневмонии, это на 70% больше, чем за четыре предшествующих недели. В основном заражаются активные граждане до 44 лет.

- Расследования показывают, что люди не носили маски, не могут сказать, где заболели, не соблюдали социальную дистанцию. Рост ОРВИ составил 17%, среди детей на 9%. Нам зарезервировано 370 тыс. доз вакцины от гриппа, мы первые в поставке в очереди по России, получим до 15 октября, — отметила она.

Председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что кончилась вся вакцина против гриппа. Сейчас вопрос поставок прорабатывается с федеральным центром, нужно привить 1,5 млн человек.

Привито 35,5% жителей региона от плана. Поставлено 270 тыс. доз вакцины от гриппа, ожидается 2006 доз вакцины от коронавируса.