Стрелюхин о ценах на противовирусные препараты: всех надо поставить на место

Вице-губернатор Александр Стрелюхин на сегодняшнем заседании оперативного штаба отметил, что местные жители жалуются на высокие цены на противовирусные препараты.

- Нужно ставить на место всех, кто зарабатывает на здоровье людей, повышает цены. По заболеваемости мы балансируем на уровне 90-110 в день. Призывы закончились, нужны действия. Правильно все сделали с ярмаркой, так дальше продолжаться не может, — отметил он.

Александр Стрелюхин подчеркнул, что если сейчас не принять жесточайшие меры по наведению порядка, то это может привести к закрытию отраслей экономики.

Он призвал жителей Саратовской области сделать выводы.