В Саратове начнутся рейды по соблюдению масочного режима

На сегодняшнем заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин указал на неисполнение масочного режима.

- Летом пачками приходили прошения, давайте открывать экономику, и каждый обещал – будем все предписания выполнять. И что сегодня видим – полнейшее неисполнение своих обязательств. Хотите, чтобы завтра захлебнулась наша медицина? Мы этого добьемся, – отметил он.

Вице-губернатор региона подчеркнул, что из 2,7 тыс. коек с лишним свободны только 350, за минувшие сутки госпитализировано 250 человек, это рекорд.

Он потребовал от муниципальных властей навести порядок, следить за тем, чтобы граждане ходили в масках.

Проверки должны быть каждый день и если водитель общественного транспорта не надел средство защиты, его нужно снимать с линии.

Также с завтрашнего дня начнутся выездные рейды в каждом районе города по торговым центрам.