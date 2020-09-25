В Энгельсе из-за коронавируса закрыта Школа нового века

На сегодняшнем заседании оперативного штаба стало известно о закрытии еще одной школы на карантин из-за коронавируса.

Как сообщил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин, там обнаружен коронавирус.

Школа закрыта до 6 октября. Информация о выявлении вируса COVID-19 поступила, по словам Стрелюхина, буквально час назад. На дистанционное обучение уходят дети с 5 по 11 класс.

- Обращаюсь ко всем родителям: если хотите, чтобы дети учились, ходили в кружки, станьте благоразумнее, покажите личный пример. Очень бы не хотелось возврата запретов. Хотелось бы чтобы все работало, но при таком отношении — не будет ничего — отметил председатель правительства.

Сейчас в Саратовской области полностью закрыты на карантин шесть школ. Частично — 28 школ.

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