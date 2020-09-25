Вечером в пятницу пробки в Саратове достигли восьми баллов

Сегодня вечером, 25 сентября, в Саратове образовались серьезные пробки.

На данный момент ситуация на дорогах оценивается в восемь баллов.

Сильные заторы наблюдаются на Большой Горной при спуске к мосту, на Чернышевского от Большой Горной до Соборной, на Аткарской от железнодорожного вокзала до Рабочей, Новоузенской по полосе из Кумысной поляны и других улицах города.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.