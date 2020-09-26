Саратовцев будет сдувать восточным ветром

В Саратовской области сегодня, 26 сентября, ожидается ветер восточного и юго-восточного направления.

- Порывы по региону достигнут 14 м/с, а по Саратову — 12 м/с. Осадков не прогнозируется, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в Саратове поднимется до +20…+22 градусов, по области — от 18 до 23 градусов тепла.

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