В больнице Саратова соседка по палате украла у бабушки 8 тысяч рублей

В саратовской больнице женщина обворовала соседку.

- В палате вместе находились 32-летняя жительница Ершова и 70-летняя жительница Балашова. Во вторник, 22 сентября, пенсионерка попросила молодую соседку пополнить ей телефонный счет через мобильное приложение. Женщина выполнила просьбу, а заодно перевела на другой счет 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Пропажу денег бабушка обнаружила только через два дня и пошла в полицию.

Подозреваемую задержали. Она созналась в содеянном.

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