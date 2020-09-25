Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В больнице Саратова соседка по палате украла у бабушки 8 тысяч рублей

Пенсионерка попросила положить ей деньги на счет мобильника
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

В саратовской больнице женщина обворовала соседку.

- В палате вместе находились 32-летняя жительница Ершова и 70-летняя жительница Балашова. Во вторник, 22 сентября, пенсионерка попросила молодую соседку пополнить ей телефонный счет через мобильное приложение. Женщина выполнила просьбу, а заодно перевела на другой счет 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Пропажу денег бабушка обнаружила только через два дня и пошла в полицию.

Подозреваемую задержали. Она созналась в содеянном.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал